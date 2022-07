Canadá exige que Google e Netflix mostrem dados de audiência

O Conselho Canadense de Radiodifusão e Telecomunicações, em uma disputa com as companhias que prestam serviços audiovisuais pela internet, deu nesta segunda-feira três dias de prazo para que Google e Netflix enviem seus números de assinantes e audiência, que estas se recusam a revelar.

O Conselho (CRTC, em inglês) vem realizando uma série de audiências sobre o futuro da televisão no Canadá, depois que vários relatórios mostraram que os canadenses estão vendo cada vez mais conteúdo audiovisual através da internet.

Em uma carta enviada ao Google e ao Netflix, o CRTC concedeu às empresas como prazo até quinta-feira para que forneçam informações sobre suas atividades no país, tais como o número de usuários, receitas, gastos, compras e o investimento em produções locais, indicou o jornal The Globe and Mail.

O CRTC afirmou que os dados que as empresas entregarem serão confidenciais, mas elas se negaram, afirmando que se trata de informação reservada cuja divulgação pode afetar seus interesses comerciais.

O secretário-geral da Comissão, John Traversy, advertiu às empresas que sua negativa em compartilhar os dados é um assunto sério.

As grandes companhias "não podem decidir unilateralmente em que parte do procedimento de obtenção de provas querem participar", acrescentou o funcionário citado pelo jornal.