Campus Party debate substituição de empregos pela tecnologia

Começa nesta terça-feira, 26, a Campus Party, evento de tecnologia, inovação e empreendedorismo que chega à sua nona edição, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, na capital paulista. São esperados, até domingo, dia 31, 120 mil visitantes e 8 mil campuseiros, vindos de todo o Brasil e de 21 países.



O tema deste ano é Feel The Future (Sinta o futuro, em tradução livre para o português). Paco Ragageles, CEO e fundador da Campus Party, explica que em, no máximo 40 anos, 40% dos empregos formais, como conhecemos atualmente, serão dizimados. "Tudo poderá ser feito por máquinas, até a criatividade, vai ser feita melhor que por nós. A mudança vai ser tão gigante, que temos que pensar no futuro. A tecnologia vai acabar com os empregos, temos que pensar como reformular a sociedade", disse.



O projeto Feel The Future terá uma fundação com mais de 1 mil especialistas, entre cientistas e sociólogos, focados em estudar quais tecnologias vão impactar as relações de emprego, quando se efetivarão e o que acontecerá com o planeta. "Vamos propor soluções para os desafios que vão chegar", explicou.



Tonico Novaes, diretor-geral da Campus Party, disse que além do projeto, os visitantes terão a chance de conhecer 200 startups e receber orientações. "Ali é a chance de o jovem conseguir maior conhecimento para alavancar seu negócio, com a mentoria, as incubadoras". O evento ainda traz trabalhos de universitários. "Temos grandes projetos que podem ser bem relevantes no futuro", avaliou.



Campus Party em Brasília



O governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, participou da abertura da Campus Party em São Paulo e aproveitou para anunciar o lançamento do evento em Brasília, que está previsto para o segundo semestre de 2017. "Essa é uma vocação de Brasília, ser um grande centro de eventos culturais, esportivos, tecnológicos. Estamos estimulando muito as startups no Distrito Federal, tivemos R$ 5 milhões em promoção de startups. O evento será acolhido com muito entusiasmo por Brasília, especialmente pela juventude", disse.

