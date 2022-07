"Caminhada virtual" lembra Dia Mundial da Atividade Física

Pessoas em todo o mundo participam neste sábado, 6, de uma "caminhada virtual" em prol do Dia Mundial da Atividade Física. A ideia é registrar nas redes sociais mensagens que celebrem a data e incentivem a atividade física, como "Você já agitou hoje? Trinta minutos fazem a diferença" ou "Hoje é o Dia Mundial da Atividade Física. Agite sem barreiras". Em seguida, basta pedir aos amigos que repliquem as postagens.

Os eventos estão confirmados em pelo menos 33 países - Argentina, Aruba, Bahrein, Bolívia, Brasil, Canadá, Catar, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Finlândia, Guatemala, Maurício, Inglaterra, Malásia, México, Estados Unidos, Nicarágua, Nigéria, Panamá, Paraguai, Porto Rico, Peru, Portugal, Rússia, Espanha, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Uruguai e Venezuela.

Dados do Portal Agita, coordenador da campanha no Brasil, indicam que, todos os anos, cerca de 5,3 milhões de mortes relacionadas ao sedentarismo são registradas no mundo. Os brasileiros que decidirem aderir à campanha podem, além de postar mensagens em redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram, registrar a participação na "caminhada virtual" por meio do site www.portalagita.org.br.