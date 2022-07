Câmera analógica tem entusiastas no século XXI

Mirar e clicar, mirar e clicar, mirar e clicar. Graças às câmeras digitais, tirar fotografia nunca foi tão fácil. Não é necessário mais ficar controlando que foto tirar, como antigamente, na qual existia a limitação dos rolos de filmes de 12, 24 ou 36 poses. A frase "vamos tirar mais uma [foto] para garantir" deixou de ser levada a sério e serve mais como uma "piadinha" em reunião de amigos e a surpresa de se ter uma imagem fora de foco ou mal enquadrada não existe, já que dá para ver na hora como está a foto.

Mas as velhas máquinas analógicas do século passado ainda têm entusiastas. Quando o publicitário Guto Amorim nasceu, em 1988, a analógica reinava absoluta, já que só dois anos depois a primeira câmera digital começou a ser comercializada no mundo. Quando completou 18 anos, começou a tirar fotos com as digitais, que já eram as mais populares. Mas, graças a grupos na internet, Guto conheceu as velhas máquinas com rolos de filmes e a paixão foi instantânea. Ele então comprou uma Pentax K1000, câmera profissional muito usada na década de 70.

"Na digital, você se desacostuma a pensar. Na Pentax, antes de clicar, tenho que pensar na abertura, no ISO e no obturador. Também dá para fazer mais experimentações", diz Guto, que usa a máquina em viagens e passeios. Apesar de encontrar facilmente rolos de filmes em lojas especializadas, custando por volta de R$ 24, ele prefere comprar pela internet, já que encontra mais variações de tipos de filmes.

A experimentação também é um dos principais atrativos para se ter uma analógica, segundo a produtora cultural Carol Morena. "A estética da foto fica mais granulada e é possível brincar mais. Você pensa como será a fotografia e cria a espectativa de ver como vai sair", acrescentou Morena. Apaixonada por "coisas velhas", ela é dona de uma Holga, que sempre leva na bolsa, uma Milk Câmera, com o formato de uma caixa de leite, e uma Robot Câmera, que tira fotos até embaixo d´água.

Nostalgia - O artista plástico Davi Caramelo garante que a qualidade de uma fotografia na câmera digital ainda levará muito tempo para superar a de uma analógica. "Gosto do resultado estético das fotografias e da veracidade e identidade que estes registros carregam", afirmou.

Além da qualidade, Caramelo usa a câmera analógica também por conta de uma certa nostalgia. "Ela me transporta para um tempo que não é esse em que estamos, me leva a pensar mais na foto antes de sair clicando, é uma espécie de re-educação terapêutica do olhar", complementou Caramelo, que é dono de três câmeras: a Olympus Trip 35mm, a FishEye, da Lomo, e a Pentax K1000. Ele as leva para viagens e festas.

Garimpar para comprar - Tente ir à uma loja de eletrônicos, ou até mesmo especializadas em fotografia, nos shoppings de Salvador e comprar uma câmera analógica. Além de não encontrar, vai parecer um ser de outro planeta aos olhos do vendedor - que vai dizer, "mas eu tenho essa...." e mostra uma digital. As câmeras também não são encontradas em grandes lojas virtuais.

Os lugares para "garimpar" as velhas câmeras são os sites de leilões como o Mercado Livre ou o Ebay. É possível encontrar desde as analógicas simples de R$ 10 até elaboradas como a Pentax 645n, de R$ 6 mil. No Facebook há grupos sobre o assunto que servem para tirar dúvidas sobre qual é a melhor para comprar ou até mesmo fazer negócio com alguém que esteja aposentando a velha analógica.

>>Vídeo mostra as diferenças entre câmeras analógicas e digitais: