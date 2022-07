Call of Duty: Ghosts supera GTA V e vende US$ 1 bi em um dia

Call of Duty: Ghosts, lançado mundialmente nesta quarta-feira, 6, bateu o recorde de GTA V e arrecadou US$ 1 bilhão em vendas em apenas um dia, segundo a Activision, publisher do game. O game da Rockstar, detentora do recorde anterior, vendeu US$ 800 milhões em um dia, quando foi lançado em setembro.

Para se ter uma ideia desses números, o game anterior da série, Call of Duty: Black Ops 2, precisou de 15 dias para atingir a marca de US$ 1 bilhão, em outubro de 2012.

Os vilões, dessa vez, é a Federação, grupo formado por países sul-americanos. Eles conseguem obter o controle da estação ODIN (Iniciativa de Defesa Orbital, em português) americana e a usa contra os Estados Unidos e a Europa. Os Ghosts, equipe militar treinada para missões clandestinas, devem agir para evitar mais destruições.

Call of Duty: Ghosts chegou ao Brasil completamente em português para PS3, Xbox 360, Wii U e PC.

