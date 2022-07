Call of Duty é eleita a melhor franquia de games

Com 20 games das mais variadas plataformas, Call of Duty foi eleita no site do livro Guinness a franquia favorita do público, em votação realizada com 5 mil usuários de 140 países. O livro Guinness World Records 2015 Gamer's Edition será lançado ainda este mês.

Call of Duty ficou à frente de franquias famosas como Battlefield, Fifa, Grand Theft Auto, Super Mário Bros. e Assassin´s Creed. Confira abaixo o ranking das Top 10 melhores franquias de games:

1. Call Of Duty

2. Super Mário Bros.

3. Minecraft

4. Grand Theft Auto

5. Halo

6. The Legend of Zelda

7. Fifa

8. Assassin´s Creed

9. Battlefield

10. The Elder Scrolls