Buscador mostra apenas resultados relacionados ao rock

Para celebrar o Dia do Rock, no último dia 13 de julho, uma agência de comunicação criou o buscador Roockr. Os amantes do ritmo podem buscar informações sobre Beatles, The Doors, Pink Floyd e tantas outras bandas como se fosse no Google - os site inclusive tem a logomarca parecida -, porém com resultados mais diretos, sem aparecer sites que só mencionam os grupos.

Quando se tenta buscar artistas de outros ritmos como samba e pagode, aparecem mensagens como "Bruce Dickinson (vocalista do Iron Maiden) está desapontado com você" ou "Jim Morrison (líder do The Doors) deve estar se revelando no túmulo".

O Roockr ainda aproveita para brincar com Cumpadre Washington. Quando se busca o nome do cantor do É o Tchan, aparece "Sabe de nada, inocente. Você pode ouvir música de verdade? Por que não tenta The Beatles?".