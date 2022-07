Bug no PS Vita permite assinatura grátis na PlayStation Plus

O Play Station Vita, versão portátil de game da Sony, tem um "bug" que permite a seus propeitários assinar, gratuitamente, a recém-inaugurada PlayStation Plus brasileira. Na tela da assinatura, aparecem as opções de pagar por um ano do serviço (R$ 99,99) ou assinar de graça.

A assinatura pode ser repetida várias vezes, acumulando vários anos gratuitos. O "bug" não aocntece com o PlayStation 3, mas a assinatura no portátil se estende para o perfil do jogador no PS3 e, em breve, no futuro no novíssimo e caro PlayStation 4. A descoberta foi feita por usuários nesta quinta-feira, 24, e a Sony ainda não se pronunciou.