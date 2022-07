Bruce Lee derruba todo mundo no trailer de EA Sports UFC

A EA Sports divulgou um novo trailer do game EA Sports UFC nesta quarta-feira, 14. No novo vídeo, a estrela é Bruce Lee personagem que será jogável para quem comprar o jogo na pré-venda. O lutador Jon Jones - também presente no game - e o dono do UFC, Dana White, também falam no vídeo. Confira abaixo:

Além de Bruce Lee, o game terá Chris Weidman, Anderson Silva, Júnior Cigano, José Aldo, Minotouro e Wanderlei Silva, além de lutadoras femininas. O game EA Sports UFC será lançado no dia 17 de junho apenas para os consoles da nova geração: Playstation 4 e Xbox One.