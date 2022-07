Brasileiro é o primeiro no mundo a comprar o iPhone 6s

Um brasileiro foi a primeira pessoa no mundo a comprar o iPhone 6s. O jovem identificado apenas como Vitor passou alguns dias em frente à loja da Apple, em Sydney, na Austrália, para adquirir o aparelho, mas não tinha a esperança de receber esse título, já que ele era o terceiro na fila.

Na manhã desta sexta-feira, 25, ele foi convidado pela empresa a ser nomeado oficialmente o primeiro comprador. Isso porque as outras duas pessoas que estavam na sua frente não eram pessoas físicas.

O primeiro era o australiano Lindsay Handmer, que representava uma instituição de caridade, e a outra era membro de um canal dos Estados Unidos, de acordo com Vitor.

Como primeiro fã da Apple na fila, Vitor foi convidou a adquirir o produto na frente do resto do mundo e foi citado pelo CEO da empresa, Tim Cook, em seu perfil no Twitter.

Thank you Vitor in Sydney! One of the very first customers in the world to buy an iPhone 6s. pic.twitter.com/G0zdxNkuow