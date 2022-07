Brasil tem 106,3 milhões de acessos em banda larga móvel

O Brasil encerrou o primeiro semestre com 106,3 milhões de acessos em banda larga móvel, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 23, pela Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil). O número representa um aumento de 37% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Em termos de cidades cobertas, o 3G chegou a 3.414 municípios, que abrangem 89% da população brasileira. Em um ano, foram ligadas à rede de terceira geração 454 novas cidades.

Na banda larga fixa, o crescimento foi de 12%, com 21,3 milhões de acessos. A infraestrutura de banda larga fixa, segundo o Telebrasil, está presente em todos os municípios.