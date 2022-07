Brasil tem 105 milhões de internautas

O número de internautas no Brasil chegou a 105 milhões no último trimestre, segundo a empresa de audiência online Navegg. O número representa um aumento de 3% em relação ao primeiro trimestre do ano.

Segundo a empresa, o crescimento se deve ao aumento do acesso móvel via smartphones e tablets, que cresceu 12% no último trimestre. São mais de 11 milhões de pessoas acessando a web por esses aparelhos.

A classe C representa a maioria dos internautas, com 61%. As classes A e B somam 37%, enquanto a E representa 2%.

Os homens representam 57% dos internautas. Os adultos, com idade entre 25 e 34 anos, são os que mais acessam a internet, 46% do total, seguidos por jovens de 18 a 24 anos, que representam 27%.