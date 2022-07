Brasil será um dos últimos Países a ter os iPhones 5C e 5S

A Apple anunciou os 40 Países que vão receber o iPhones 5s e 5c em duas etapas, nos dias 25 de outubro e 1º de novembro. O Brasil ficou de fora da lista e continua sem previsão de quando as novas versões do smartphone vão chegar no País, apesar da Agência Nacional das Telecomunicações (Anatel) já ter liberado as vendas.

No dia 25, os iPhones serão lançados na Rússia, Coreia do Sul, Espanha, Taiwan, Itália e Áustria, entre outros. Já em novembro, será a vez de Índia, Colômbia, México, Arábia Saudita, Turquia e outros tantos Países.