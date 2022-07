Brasil mantém 62º lugar em ranking de países mais conectados

O Brasil permaneceu em 62º lugar no ranking de 157 países mais conectados à Internet e à telefonia celular e fixa no mundo, segundo estudo da União Internacional de Telecomunicações (UIT) divulgado nesta segunda-feira, 7, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A UIT calculou com base em dados de 2012 o Índice de Desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação, que considera 11 indicadores relacionados a infraestrutura, acesso e uso, entre outros.

O ranking dos países mais conectados do mundo é liderado pela Coreia do Sul, com um índice de 8,57, seguida por Suécia, Islândia, Dinamarca, Finlândia, Noruega e Países Baixos.

Os cinco países que mais subiram foram Emirados Árabes Unidos, Líbano, Barbados, Seychelles e Bielorrússia. Apesar de o índice brasileiro ter subido de 4,59 para 5,00, o país ficou em 62º lugar, mesma posição registrada em 2011.

De acordo com o relatório, publicado desde 2009, no Brasil a penetração da banda larga móvel aumentou de 22 por cento em 2011 para 37 por cento ao fim de 2012, sendo que 88 por cento da população estava coberta com a tecnologia 3G.

A proporção de domicílios com computador no Brasil, de acordo com a UIT, subiu de 45 por cento para 50 por cento no fim de 2012. A proporção de domicílios com acesso à Internet também cresceu, passando de 38 por cento em 2011 para 45 por cento em 2012.

Segundo o estudo, um dos motivos que explica tal crescimento é o Plano Nacional de Banda Larga, que prevê medidas para levar o acesso à Internet em banda larga para mais de 40 milhões de domicílios no país até 2014.