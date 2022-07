Brasil Game Show abre inscrições para Festival de jogos

Os desenvolvedores de games devem ficar atentos a esta oportunidade. A 5ª edição da Brasil Game Show, feira de jogos eletrônicos que acontece em São Paulo, já abriu as inscrições para o Festival de Jogos, que vai premiar o vencedor com a distribuição do game pela Zap Games e com um iPad.

Para inscrever o game no Festival de Jogos, a empresa ou profissional independente interessado deve preencher o Formulário no site oficial do Festival e adquirir o Ingresso VIP, que custa R$240 a meia-entrada. As inscrições serão encerradas no dia 31 de agosto.

O Festival terá dez categorias: advergame, artes/desing, jogabilidade, jogo educativo, mobile, originialidade, social games, trilha sonora, jogo do ano e jogo independente. A Cerimônia de premiação do Festival de Jogos da BGS 2012 acontecerá no dia 11 de outubro, das 18h às 20h, no auditório do Expo Center Norte, em São Paulo, lugar da feira.

O Brasil Game Show, Maior Feira de Jogos Eletrônicos da América Latina, acontecerá entre os dias 11 e 14 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. Já estão garantidas as participações de grandes empresas do setor como Sony, Microsoft, EA, Codemasters, Warner e Activision, dentre outras.