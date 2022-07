Brasil é o 1º País a receber o Moto E

A Motorola apresentou, nesta terça-feira, 13, o Moto E, smartphone da empresa compatível com dois chips, que chegará à loja virtual no Brasil já a partir desta quarta, 14, com preço inicial de R$ 529 (sem TV digital).

O Moto E possui tela de 4,3 polegadas (960 x 540 pixels), 1 GB de memória RAM, 4 GB para armazenamento (expansíveis para até 32 GB com chip microSD), processador Qualcomm Snapdragon 200 dual-core (dois núcleos) de 1,2 GHz, sistema operacional Android 4.4 (KitKat), rádio FM e câmera traseira de 5 megapixels, mas não tem câmera frontal.

O modelo com tv digital possui a mesma configuração e custa R$ 599.