Bloqueio do 'zap' causa comoção em usuários

O aplicativo WhatsApp ficou 13 horas fora do ar por decisão judicial. Durante esse tempo, houve de tudo, até gente que se "desesperou" e ficou buscando meios de burlar o bloqueio a quem ficasse à procura de aplicativos que oferecessem serviços semelhantes. Houve ainda quem fizesse piada com a situação e até quem propusesse uma manifestação nas ruas, tamanha a "revolta".

Isso sem contar aqueles que queriam beijar e juraram amor eterno ao desembargador Xavier de Souza, da 11ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, o responsável pelo desbloqueio do aplicativo.

Foram apenas 13 horas, mas tempo suficiente para mostrar o quanto uma decisão como esta afeta e interfere na vida das pessoas. O quanto mobiliza as redes sociais. Uma pesquisa inédita da agência Nova/sb indica que o WhatsApp lidera o ranking de assuntos mais populares entre os brasileiros neste ano; sendo a primeira opção de uso de aplicativo para comunicação.

Dos quase 7.500 entrevistados, 73% admitem que o utiliza o dia todo. O motivo é a rapidez na comunicação (33%), a economia na conta do celular (19%) e facilidade de falar com várias pessoas ao mesmo tempo (17%). Além de serem usuários frequentes do WhatsApp, 79% dos brasileiros recomendam o uso para amigos e familiares.

Dependência

Mas, com a suspensão dos serviços on line, alguns perderam, outros ganharam. O app Telegram, por exemplo, ganhou nada menos que 1,5 milhão de usuários no Brasil. Em apenas 13 horas.

Já a assessora parlamentar Layane Dias, 28, perdeu, sobretudo, a paciência. Assumidamente "viciada", ela conta que ficou desesperada: "Só me comunico pelo WhatsApp. Acordo e a primeira coisa que faço é abrir o aplicativo. Fiquei revoltada. Foram 13 horas bem difíceis".

Layane conta que, quando leu nos sites de notícias que o WhatsApp seria bloqueado, não deu importância. "Achei que fosse mais uma das mentiras que viralizam na internet, mas não era, para meu desespero", brinca.

O tal desespero tomou conta até mesmo da psicóloga F.S, 40, consultada para falar, nesta matéria, sobre as consequências da dependência do aplicativo. "Não acho essa dependência saudável, mas também sou viciada. Vibrei com o desbloqueio. Só não coloca meu nome no jornal, certo? Pega mal", resumiu.

Decisão judicial

O WhatsApp estava fora do ar desde a 0h desta quinta-feria, 17. As operadoras foram obrigadas a bloquear o serviço por 48h. Isso porque o WhatsApp não teria atendido a uma determinação judicial