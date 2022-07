BlackBerry lança smartphone com tela grande e quadrada

A BlackBerry comercializará nos próximos dias um novo smartphone com tela grande e quadrada, mantendo o teclado da marca. Com tela de 11,5 cm, o modelo Passport BlackBerry custará 599 dólares nos Estados Unidos, conforme informou nesta segunda-feira, 22, o presidente do grupo canadense, John Chen, ao Wall Street Journal.

O novo smartphone terá lançamento simultâneo na quarta-feira nos mercados de Dubai, Londres e Toronto, e será comercializado no resto do mundo ao longo dos 15 dias seguintes, acrescentou Chen.

O Passport chega ao mercado quase dois anos após o fracasso do modelo BlackBerry 10, que acentuou a queda de vendas da empresa, que nos anos 2000 foi considerada um ícone das telecomunicações.

Desde então, o grupo tem centralizado sua estratégia no serviço corporativo, embora isso não seja considerado um obstáculo para a reconquista dos usuários.

No entanto, os consumidores parecem mais atraídos pelos aparelhos da coreana Samsung, pelos lançamentos da Apple e por outros fabricantes que usam o sistema operacional Android.