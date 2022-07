BlackBerry 10 recebe app gratuito do e-Reader Kobo

A Kobo disponibilizou gratuitamente para os usuários do BlackBerry 10 um aplicativo de eReading para o usuário ler e-books no smartphone. O aplicativo permitirá que os Leitores ativos carreguem, naveguem e comprem os mais de 3,5 milhões de livros vendidos na loja virtual eBookstore do Kobo, além de poderem sincronizar automaticamente suas bibliotecas entre todos os seus aparelhos.dos os seus aparelhos.

Os clientes do smartphone BlackBerry 10 que baixarem o app Kobo receberão o livro "How to be interesting after you Graduate" (Como ser Interessante depois de se formar), da blogueira da Forbes.com Jessica Hagy.

Depois do post "Como ser interessante" de Hagy na Forbes.com se tornar um viral, atraindo mais de 1,4 milhão de visualizações, Hagy reuniu suas ideias neste livro sobre formas de se destacar na multidão. O livro, exclusivo para Kobo, será carregado automaticamente na conta do cliente após baixar o app Kobo.

Os clientes também receberão um dos mais recentes projetos do Keep Moving Projects, "A Calendar Of Tales", de Neil Gaiman, através do aplicativo gratuito de eReading Kobo no BlackBerry 10.