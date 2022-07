Beyond: Two Souls é vendido sem legenda e Sony se pronuncia

Os consumidores brasileiros que compraram Beyond: Two Souls nesta terça-feira, 8, data do lançamento, ficaram decepcionados . A Sony havia anunciado que o game, exclusivo para PS3, chegaria no País com legendas e dublagens em português, mas isso não aconteceu. Todo o conteúdo do jogo está em inglês.

A Sony se pronunciou pelo blog Playstation.blog. Confira abaixo a nota:

A Sony Brasil tem conhecimento que consumidores que compraram o jogo Beyond Two Souls não encontraram a opção para jogar em Português. Você pode continuar aproveitando o seu jogo em Inglês enquanto nós trabalhamos para providenciar uma solução o mais breve possível para que todos possam ter seus jogos localizados e aproveitar a melhor experiência com este último lançamento para PlayStation 3.

No caso de outros esclarecimentos, o número de atendimento ao cliente é 4003 9507 para capitais e regiões metropolitanas, e 0800 888 9507 para outras localidades.

Em Beyond: Two Souls, Jodie Holmes (interpretada pela atriz Ellen Page) é uma jovem que possui poderes sobrenaturais por meio de um elo psíquico com uma entidade invisível, que será comandada pelo jogador. As ações e decisões da entidade definem o destino dela. Conforme viaja pelo mundo, Jodie irá enfrentar desafios. O ator Willian Dafoe também deu vida à um personagem do game. Ele interpreta um cientista do governo norte-americano chamado Nathan Dawkings que investiga fenômenos paranormais.

Confira abaixo o trailer: