Beyond: Two Souls começa a ser vendido com extars por R$ 149

Os brasileiros já podem comprar em pré-venda o game Beyond: Two Souls a R$ 149. Quem comprar até o dia 8 de outubro, data do lançamento, vai receber 30 minutos de extras do jogo, a trilha sonora, vídeo com o making of - que mostra a captura de movimentos dos atores Ellen Page e Willem Dafoe -, imagens para o avatar do PS3 e tema dinâmico.

Exclusivo para o PS3, Beyond: Two Soul conta a história Jodie Holmes, uma jovem que possui poderes sobrenaturais por meio de um elo psíquico com uma entidade invisível. O jogador vai comandar essa entidade e, cada ação vai definir o destino de Jodie. O game é da Quantic Dream, mesmos criadores de Heavy Rain.

O jogo vai chegar com legendas e dublagens em português.

Assista ao trailer abaixo: