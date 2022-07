Batmóvel será jogável em Batman: Arkham Knight; veja trailer

A Warner Games anunciou na terça-feira, 4, o lançamento de Batman: Arkham Knight, novo game do homem-morcego para PS4, Xbox One e PC. Nesta nova aventura, Batman deverá enfrentar os vilões Pinguim, Espantalho, Duas Caras e o novo inimigo: Arkham Knight, que ainda não teve a aparência divulgada. Eles se unem após a morte do Coringa e decidem enfrentar Batman.

A novidade do jogo é a possibilidade de dirigir o Batmóvel. Segundo a Rocksteady, que produziu o jogo, será possível utilizar o veículo em diversas ações, pular rampas e percorrer a cidade, que é cinco vezes maior do que as dos outros games da franquia.

Sem uma data oficial para o lançamento do game, um cartaz na loja Gamestop anuncia a data de 14 de outubro.

Confira o trailer: