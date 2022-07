Batmóvel entra em ação no novo vídeo de Batman:Arkhan Knight

O batmóvel é uma das atrações do vídeo da gameplay de Batman: Arkhan Knight. O vídeo, o primeiro dos três que a Warner vai lançar até o lançamento do game, dia 2 de junho de 2015, mostra o herói agindo na fábrica ACE CHemicals, infestada de vilões do Cavaleiro Arkham do título. Confira abaixo:

Pelo vídeo, dá para ver que foram criados novos combos ao herói, mas a dinâmica de batalhas continua a mesma da trilogia Batman: Arkhan - que incluem Asilyum, City e Origins.

Batman: Arkham Knight será lançado para PS4, Xbox One e PC.