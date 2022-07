Batalhas navais e caça ao tesouro animam Assassin´s Creed IV

Lançar um game por ano não é tarefa fácil. As chances de se tornar repetitivo são enormes - vide os de guerra como Call of Duty. A série Assassin´s Creed, que já teve Itália, Turquia e Estados Unidos como cenário, inovou em Black Flag e nos leva para verdadeiras batalhas navais e caça ao tesouro nas ilhas do Caribe, principalmente Cuba, Nassau e Jamaica.

Estamos no século XVIII, época de ouro da pirataria. Edward Kenway - pai e avô dos personagens de Assassin´s Creed III - é um dos "ladrões" dos sete mares que tem o navio invadido por um assassino. Os dois acabam parando em uma ilha deserta e Kenway decide vestir as roupas do inimigo para se passar por ele no encontro com o governador de Cuba - na época, a ilha ainda era colônia da Espanha e não tinha presidente. A partir daí, a vida de Kenway muda e ele se une ao grupo de assassinos para tentar encontra o Observatório, local que teria poderes especiais.

Quem já é iniciado no jogo sabe que Edward Kenway é a memória de uma pessoa contratada pela empresa Abstergo, que utiliza a máquina Animus para voltar ao passado através das memórias dos ancestrais. As missões no mundo real são menos interessantes e, dessa vez, sair da era de ouro da pirataria, só quando for obrigatório no jogo.

Sete Mares

O jogador vai se encontrar no jogo com piratas reais como Barba Negra, Anny Bony e Charle Vanne, além de participar de momentos históricos reais como o assalto a 42 navios portugueses.

Como todo jogo da série, cada lugar importante, personagem, pontos turísticos das ilhas e até a fauna dos locais estão devidamente explicados, o que transforma a experiência de jogar na oportunidade de aprender mais sobre a história.

Graficamente, o novo exemplar da série não traz nenhuma grande melhoria em relação a Assassin´s Creed III. E alguns bugs são possíveis ver, com personagens aparecendo do nada na frente do herói. Parece que a Ubisoft investiu na melhoria gráfica apenas para as versões para o PS4 e o Xbox One.

A dublagem em português é o ponto negativo do jogo. Os personagens falam fazendo pausas que não deveriam existir. As poucas personagens femininas têm as dublagens piores ainda. Já os textos em português mantém a excelência da Ubisoft, sem erros comuns em games de outras desenvolvedoras.

Batalhas navais

Kenway é dono do navio Gralha, parte importantíssima do jogo. Como pirata, ele deve encontrar uma tripulação e fazer melhorias para enfrentar grandes navios espanhois nas águas do caribe e roubar metal, açucar e rum, por exemplo. Tanto novos homens - muitos escravos - como os mantimentos podem ser recolhidos no mar, com náufragos e mercadorias deixadas por navios que afundaram.

Quando o Gralha vence o inimigo, é possível abordar e escolher entre acabar com todos os ocupantes ou incluí-los na frota de Kenway, que participa de missões até no Rio de Janeiro e em Salvador.

O navio é cheio de vida, com a tripulação de Kenway vibrando quando ele retorna para assumir o timão e cantando quando o navio atinge uma grande velocidade - e não ache estranho se começar a cantar as músicas também, que grudam feito chiclete.

As batalhas contra os outros navios são movimentadas e a Gralha é capaz até de ser procurada pelos oficiais, como uma espécie de GTA, então o capitão Kenway deve pagar um suborno para se ver livre da perseguição ou fugir e esperar o tempo passar.

Durante a navegação, o clima muda, trazendo tempestades e ondas gigantes, tirando um pouco do marasmo quando não há batalhas. Quando ainda não está disponível a "viagem rápida", há momentos em que um trajeto dura quase 10 minutos para ser percorrido pelo mar. Nessas horas, é preciso paciência.

Além das grandes ilhas, existem as pequenas que possuem baús com suprimentos e tesouros. O mapa é encontrado perto de corpos (ou ossos), mas encontrar o ouro não é tarefa fácil.

A dinâmica das batalhas navais aliada ao tradicional modo em terceira pessoa deram um novo fôlego à série Assassin´s Creed. Black Flag mostrou que ainda há muita história para contar - quem sabe uma no Brasil? - e deve agradar aqueles que nunca jogaram um exemplar da série, eles apenas não vão entender alguns easter eggs escondidos durante toda a aventura.

Assista ao trailer legendado do game