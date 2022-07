Baiano cria aplicativo "420 App" sobre drogas

Lançado no último mês, o aplicativo 420 App é gratuito e tem cerca de 2.500 downloads. A ferramenta está disponível apenas para android, mas segundo o idealizador, o redutor de danos Guilherme Storti, 26 anos, será lançada em breve uma versão para IOS.

Foram nove meses de trabalho para a produção da ferramenta. A equipe conta com, além de Storti, dois designers, um programador e um advogado. Segundo o idealizador do aplicativo, já foram feitos downloads da ferramenta nos EUA, Portugal, Reino Unido, França, Canadá, Irlanda e Japão.

Storti diz que o aplicativo é voltado para usuários, mas também para quem não usa entorpecentes. A ferramente traz informações sobre maconha, cocaína, crack e álcool. "Nossa ideia é expandir, falar também sobre outras, como LSD e cogumelo", afirma ele. No aplicativo, é possível encontrar informações sobre efeitos e riscos das drogas. Para alimentar a ferramenta, o idealizador diz que utiliza pesquisas e artigos científicos, além de notícias.

"Temos uma preocupação em relação à credibilidade das informações, levamos em consideração aquelas que tenham validade científica", afirma Storti, que diz se usuário de maconha há dez anos. "Trabalhamos com a autonomia do sujeito, de conscientização, não com proibições", complementa ele, que atua no projeto Corra pro Abraço, que trabalha com usuários de drogas no Centro.

O diretor do Cetad, Antônio Nery, conta que ainda não viu o aplicativo, mas pontua que quanto maior a possibilidade de informação, melhor. "Tenho a impressão de que o rapaz morreu intoxicado pelo álcool não sabia dos riscos", pontua.

A pesquisadora Clarice Madruga, que também não viu o aplicativo, concorda, mas faz ressalvas. "Tem que tomar cuidado com o teor da informação. No Brasil, a maioria das drogas é pouco divulgada. É preciso cuidado para não se fazer apologia às drogas", alerta. "É preciso contextualizar com a nossa realidade", completa. "Levamos em consideração aquelas informações que tenham validade científica" Guilherme Storti, criador do app.