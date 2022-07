Bahia já tem escudo e uniformes oficiais no Fifa 14

Finalmente o Bahia foi atualizado no Fifa 14. Após ser o único clube brasileiro com escudo e uniformes genéricos, o tricolor baiano agora já está com o padrão oficial do clube graças à uma atualização da EA Sports no fim de semana.

Agora, pela primeira vez em uma série do jogo Fifa, os torcedores baianos podem se enfrentar em um BaxVi.

O game foi lançado em setembro e está em português para para PS2, PS3, Xbox 360, PS4 e Xbox One.