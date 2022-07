Bahia e Vitória estão no game PES 2016

Mesmo na Série B, Bahia e Vitória foram oficializados pela Konami no game Pro Evolution Soccer 2016. O jogo de futebol vai ter as 20 equipes da Série A e quatro da B: Botafoto e Criciúma, além da dupla baiana.

A empresa, no entanto, não garante que os nomes e rostos dos atletas sejam reais, já que as negociações são individuais com os atletas. Segundo o UOL Jogos, apenas o Corinthians vai aparecer completo no PES 2016.

Os estádios brasileiros Arena Corinthians, Morumbi, Vila Belmiro e Mineirão estão garantidos no game, que terá a locução de Sílvio Luiz e os comentários de Mauro Beting.

O PES 2016 será lançado no dia 15 de setembro por R$ 200 (nos consoles PS4 e Xbox One) e R$ 170 (versão PS3, Xbox 360 e PC).