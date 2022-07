Bahia é o único clube brasileiro não-oficial em Fifa 14

O Fifa 14, da EA Sports, foi lançado nesta terça-feira, 24, nos Estados Unidos, e o Bahia é o único clube, dos 21 times brasileiros presentes no game, que está sem o escudo e os uniformes oficiais.

Em vez do tradicional escudo do clube, existe uma imagem genérica, com coroa e folhas de louro. O azul da camisa tricolor ficou mais claro, como se fosse um "azul bebê". "Já entramos em contato com a produtora e o contrato já foi assinado. Falta apenas alguns detalhes relacionados a valores", afirmou o gerente de comunicação do Bahia, Nelson Barros Neto.

É possível então que o Bahia já esteja oficialmente representado no Fifa 14 quando o jogo for lançado no Brasil, dia 3 de outubro. Assim, pela primeira vez, a dupla Ba-Vi estará oficialmente no jogo da EA. Quem comprou Fifa 14 pela PSN americana deverá receber uma atualização do jogo, como já foi feito com o Palmeiras e o Botafogo no Fifa 13.

Fifa 14 chega para Xbox 360, PS3, Wii, PS2 e PS Vita. Atlético/MG, Atlético/MG, Botafogo, Corinthians, Coritiba, Criciúma, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Goiás, Grêmio, Internacional, Náutico, Portuguesa, Ponte Preta, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória, todos da primeira divisão, estão no jogo, além do Palmeiras.