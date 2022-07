Bahia é o estado do NE que mais sofre ataques cibernéticos

A Bahia é o principal alvo do Nordeste em ataques cibernéticos. Segundo dados do Mapa de Ameaças Digitais, desenvolvido pela PSafe, um em cada três ataques cibernéticos ocorridos na região durante o mês de maio se concentraram no estado, somando mais de 306 mil ameaças de malwares identificadas.

O aumento de ataques aos smartphones e dispositivos móveis se deve ao crescimento do número de pessoas utilizando a internet por esses dispositivos, ultrapassando a marca de 72 milhões. "Esta paixão, é claro, faz com que hackers e crackers tenham identificado os dispositivos móveis como uma grande oportunidade para roubar dados e aplicar outros golpes e crimes", afirmou, em nota, Marco DeMello, CEO da PSafe.

Os dados do Mapa de Ameaças Digitais do Brasil foram coletados a partir das tentativas de ataques barradas pelo aplicativo PSafe TOTAL, assistente virtual de segurança e performance para smartphones com sistema operacional Android, que possui mais de 75 milhões de downloads e 21 milhões de usuários ativos.