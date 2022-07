Autoridades dos EUA negam patente a "iPad Mini" da Apple

O Gabinete americano de marcas e patentes rejeitou o pedido da fabricante de computadores Apple de proteger a propriedade do nome de seu mini tablet por considerar os argumentos da empresa muito fracos.

A multinacional tem até 24 de julho para justificar em que medida o "iPad Mini" é diferente e único. "Neste caso, tanto o componente individual quanto o componente resultante são uma descrição do objeto do demandante, mas não constituem uma criação única", afirma a comissão em sua decisão publicada no dia 24 de janeiro, mas que acaba de ser divulgada.

Se a Apple não demonstrar ao Gabinete americano que o "iPad Mini" é um conceito diferente, não poderá "exigir direitos exclusivos sobre os termos que outros podem precisar para descrever seus bens ou serviços no mercado", acrescenta o documento.

O mini tablet da Apple foi colocado à venda em novembro de 2012. A tela mede 20 centímetros e pesa a metade que o iPad original, apenas 308 gramas.