Ausência de times brasileiros no Fifa 15 divide opiniões

A EA Sports anunciou que, em virtude de falta de uma associação forte de jogadores profissionais, os times brasileiros não vão estar no Fifa 15, que será lançado em outubro para PS3, PS4, Xbox 360 e Xbox One. Entre os gamers baianos que são fãs do jogo de futebol virtual, essa ausência divide opiniões.

O arte-finalista Bruno Maciel, que joga Fifa desde a versão de 1998, no Nintendo 64, é um dos que não se importa com a ausência. Ele nunca jogou com times brasileiros, mesmo sendo corinthiano. "Video game é diversão. O gamer quer jogar com as grandes estrelas, com futebol de nível. O futebol brasileiro beira a falência e tem um nível muito baixo", explicou. Sem dúvida, é perceptível, no game, a diferença entre os times brasileiros - mais lentos e com jogadores que têm dificuldade no domínio de bola -, com os grandes clubes europeus, por exemplo.

Mas, mesmo com essa diferença de nível, o publicitário Puã Irundy acha um absurdo a falta do Campeonato Brasileiro no game - embora ele também não costume jogar com os times brasileiros. "É uma pena não termos o registro de times brasileiros no melhor jogo de futebol do mundo", afirmou. Opinião que é compartilhada pelo especialista em marketing esportivo Anderson Nunes. "É ruim os clubes nao participarem de uma plataforma que envolve fãs de todo o mundo, com possibilidade de expor a marca em escala global", afirmou. Anderson joga pouco com os times brasileiros, mas gostaria de ter a opção no Fifa 15, principalmente "para vencer o Bahia".

Alguns fãs entraram com uma petição online pedindo que a CBF faça um acordo com a EA Sports para permitir os times dos Campeonato Brasileiro, já que a Seleção Brasileira está garantida no game. Os organizadores já conseguiram 6.295 assinaturas e esperam até 7.500.

Ausência questionada

O Santos foi o primeiro clube a se manifestar contra a ausência no jogo, embora vá continuar recebendo o valor do contarto com a EA Sports até 2018. "O Santos FC esclarece que, em nenhum momento, foi procurado pela empresa para qualquer acordo (....) e vai pedir à empresa para que explique a que "mudanças no processo de licenciamento no Brasil" ela se refere na mesma nota oficial", disse o clube em nota oficial.

A questão é que, com os clubes, não há problema, e sim com os jogadores que atuam no Brasil. Sem uma associação forte que os represente - e com o contrato entre os jogadores e os clubes não muito claros em relação a games - a EA Sports teme ser processada por eles. E, segundo a ESPN.com, já existem cerca de 1.000 atletas com ações judiciais contra a desenvolvedora de Fifa 15.

Só resta aos gamers que gostam de jogar com clubes brasileiros optarem pelo Pro Evolution Soccer 2015, da Konami, que garantiu a presença dos times locais. Só assim, será possível reviver o Ba-Vi nos gramados virtuais.

Confira um vídeo do Fifa 15: