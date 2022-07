Audiência do Portal A TARDE cresce 75%

O site noticioso do jornal A TARDE (www.atarde.com.br) teve um aumento de 75% no número de visitantes únicos no mês de outubro em relação a setembro.O site foi visitado por ao menos 2.636.933 pessoas em outubro, contra 1.506.715 no mês anterior. Os dados são do Google Analytics.

Visitante único é um conceito utilizado para medir a audiência na internet. Ele conta o número de internautas que visitaram um site específico num determinado período. Por exemplo, um mesmo usuário que visite um site centenas de vezes num mês será contado uma única vez.

Há outra medição, que leva em conta o número de vezes que uma página foi visitada, não importando quantos foram os usuários. Chama-se page-views. O site de A TARDE também cresceu nesse critério, 48,84%. Os números referem-se apenas ao conteúdo noticioso; excluem, por exemplo, os anúncios classificados.

"O aumento na audiência reflete o aprimoramento do nosso trabalho. Hoje, as redações do online e do jornal impresso estão integradas e conseguimos fazer um ótimo trabalho tanto na campanha eleitoral quanto no dia da votação", afirma Vaguinaldo Marinheiro, diretor de redação do Grupo A TARDE.

Destaques - Além das notícias relacionadas à eleição, foram destaques no mês passado reportagens sobre os jogos da Copa do Mundo que serão em Salvador, em 2014, além de novidades sobre celebridades locais, que tiveram repercussão nacional.

Para a gerente de Mídias Digitais, Ana Carolina Casais, a soma de alguns fatores contribui para o bom desempenho do site: o lançamento do novo portal, em agosto, a qualidade do conteúdo produzido pela redação de A TARDE e coberturas que integram as contas de A TARDE nas redes sociais.

"Os números comprovam o sucesso da integração na redação de A TARDE, sempre buscando fornecer o conteúdo mais completo em todas as plataformas digitais".

Também merece destaque o aumento de visitantes únicos na versão Mobi (feita para celular) do portal A TARDE, que pulou de 41.961 visitantes únicos em setembro para 53.908 em outubro. Crescimento de 28,47%.

Segundo Casais, a equipe de A TARDE já planeja as próximas grandes coberturas na Bahia, com destaque especial para o Carnaval 2013.