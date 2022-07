Atualização do WhatsApp vai ajudar usuários a economizar espaço no celular

Um atualização do aplicativo WhatsApp vai incluir um recurso para ajudar os usuários a economizar espaço na memória do smartphone, sem precisar excluir arquivos importantes. A informação foi divulgada pelo site WABetaInfo, conhecido por publicar recursos que ainda vão estrear na versão final do WhatsApp.

De acordo com informações do TechMundo, as opções atuais para manejar o uso do armazenamento do dispositivo ainda são limitadas no app. É possível impedir o download imediato de mídias, visualizar o espaço ocupado e excluir conversas inteiras. Contudo, as opções impedem que o usuário libere espaço no celular, e continue mantendo arquivos leves que ele gostaria de guardar.

O novo recurso para gerenciar o uso da memória do smartphone conta com uma configuração renovada, que permitirá que o usuário encontre com mais facilidade os maiores arquivos trocados em um chat, que geralmente são vídeos longos.

Segundo o TechMundo, será possível excluir grandes arquivos, liberando mais espaço no celular, ao mesmo tempo em que imagens e documentos importantes são mantidos.

A atualização já está disponível para cadastrados no programa WhatsApp Beta para iOS e Android.