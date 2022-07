Ator da série 'Batman' será ele mesmo em jogo da Lego

O ator Adam West, que ficou famoso na década de 1960 por interpretar o Batman na série de televisão do super-herói, será agora ele mesmo em um vídeo-game da Lego. A participação foi confirmada na terça, 15, pela equipe que prepara o jogo "Lego Batman 3: Beyond Gotham" (além de Gotham), ao divulgar no Twitter uma montagem do ator ao lado de seu personagem, octogenário.

"Santos bonequinhos do Lego, Batman. É o Adam West!", dizia a legenda da foto, em referência ao chavão dito na série por Robin, o companheiro de Batman. West será acompanhado de Troy Baker e Travis Willingham, que voltam para dublar Batman e Robin, respectivamente. Ao todo, o jogo da empresa Traveller's Tales apresenta mais de 150 personagens.