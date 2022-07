Assistente inteligente Google Now chega aos aparelhos Apple

A companhia californiana Google lançou nesta segunda-feira, 30, seu assistente inteligente Google Now, uma alternativa ao assistente de voz Siri da Apple, para o sistema operacional iOS, usado para iPhone, iPod Touch e iPad, onde poderá ser acessado através do aplicativo do procurador Google Search.

Google Now é uma ferramenta de busca que responde a comandos tanto escritos como de voz e que trata de antecipar as perguntas do usuário de acordo com as consultas na internet, além de informações de e-mails, calendários e outras fontes de conteúdo.