Assista ao primeiro trailer de Rambo: The Video Game

A Reef Entertainment divulgou nesta quarta-feira, 10, o primeiro trailer do jogo Rambo: The Video Game.

Confira abaixo o vídeo:

Pelo que se pode ver do vídeo, os gráficos ainda não estão bons, com a modelagem de Rambo e dos inimigos parecerendo da geração passada de video-games. Pelo menos o jogo vai trazer cenas icônicas dos filmes. Vamos esperar que este vídeo ainda seja de uma versão inicial do jogo, já que a trama merece um jogo a altura.

Rambo: The Videogame vai ter fatos dos três filmes da série estrelados por Sylvester Stallone. O jogo vai chegar no final do ano para PS3, Xbox 360 e PC.