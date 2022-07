Assista à análise do game Mortal Kombat X

Lançado no final de abril, o jogo Mortal Kombat X é o décimo exemplar da famosa franquia de lutas e já vendeu milhões pelo mundo em versões para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 e PC. MKX chegou ao Brasil com dublagem brasileira, inclusive com a participação da roqueira Pitty - bastante criticada pelos fãs após o lançamento.

Confira a análise do game no vídeo abaixo: