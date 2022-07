Assassin´s Creed Unity traz boa história em jogo fácil

País onde aconteceu a revolução que mudou para sempre a história da humanidade, a França não poderia ser um lugar melhor para ser cenário da nova aventura da Ubisoft, Assassin´s Creed Unity.

No final do século XVII, o pequeno Arno Dorian vê o pai ser assassinado e passa a ser criado por François de La Serre, que ainda tem uma filha, Élise. Anos depois, François também é assassinado e Arno é acusado pelo crime.

Na prisão, conhece um colega de cela que revela que o pai dele era um assassino. A partir daí, em meio a Revolução Francesa, Arno parte em busca de descobrir quem matou o pai e François, além de tentar reconquistar Élise, por quem é apaixonado.

Cidade caótica

A Ubisoft conseguiu mostrar em Assassin´s Creed Unity todo o poderio da nova geração de consoles - o game só saiu para Xbox One, PS4 e PC - com belos gráficos e uma movimentação fluida dos personagens. Também caprichou na representação da Paris da época - atentou até para o fato do jornal já ser popular na época e é possível ler notícias que realmente aconteceram.

A nova geração de consoles também permitiu colocar muito mais gente na cidade. Paris é mostrada de forma caótica. Pessoas levam os corpos pelas ruas, algumas imundas, e em diversos pontos vê-se uma multidão de manifestantes em frente à prédios famosos durante o período histórico, como a Bastilha, o Palácio da Justiça e Notre Dame.

Além de percorrer a rua, a grande novidade é poder entrar nos prédios. E é divertido correr por cima dos telhados, pular para entrar uma janela, passar por cômodos e pessoas em uma casa, sair do outro lado, e continuar correndo.

Como já é praxe na franquia Assassin´s Creed, todos os lugares de destaque são devidamente explicados, assim como as batalhas que aconteceram na época e as dezenas de personagens históricos que permeiam na trama como Madame Tussauds - aquela mesmo, do famoso museu de cera -, e o ainda jovem Napoleão Bonaparte. Por ser todo em português, acaba sendo uma aula interativa de história.

O game ainda mostra a Belle Époque, nos anos 20, de Paris. Obviamente, é possível ver a Torre Eiffel (impossível um jogo se passar na cidade luz e não ter o ponto mais famoso) e até a Estátua da Liberdade em construção - um presente da França para os Estados Unidos.

Muitas missões, poucos desafios

Assassin´s Creed Unity segue à risca o modelo dos outros jogos da franquia. Além da missão principal, é possível fazer missões secundárias até divertidas como solucionar homicídios e ajudar Madame Tussauds, mas o problema é pouca dificuldade. Não só dessas missões, mas do jogo como um tudo.

Antes de começar algumas missões, há até o alerta de que é muito difícil e é preciso ter novas habilidades para completá-la. Porém, mesmo com esse aviso, é possível finalizar sem grandes dificuldades.

As missões multiplayer do jogo são divertidas e podem ser feitas com até quatro pessoas. Infelizmente, não é tão simples conseguir jogar. Seja por falta de jogadores, seja por problemas nos servidores da Ubisoft.

Os pontos de verificação para destravar novas áreas do mapa continuam, mas desta vez não são torres aleatórias, são monumentos famosos da cidade, o que dá um frescor à essa ação que acaba se tornando repetititva. Os baús estão lá também, mas são centenas. Alguns são frustrantes de abrir, pois exige que tenha jogado um game do smartphone.

A dublagem em português continua sendo o calcanhar de Aquiles da franquia. A Ubisoft, que conseguiu ótimos resultados com "Splinter Cell: Blacklist" e "Far Cry 3", não acertou ainda na franquia Assassin´s Creed. Pelo menos é possível jogar em inglês - e até francês para a imersão ser completa.

Outro problema é o roteiro. Um duelo com um importante personagem deveria ser o clímax do jogo. Mas ainda há outras missões principais a serem completadas, sem o mesmo fôlego das anteriores. Parece que a história se estica além do necessário.

Assassin´s Creed Unity continua a média de um game de boa qualidade da franquia. Difícil agora vai ser para a Ubisoft encontrar uma época da história tão rica e conhecida para usar como pano de fundo.