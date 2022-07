Assassin´s Creed Liberation já está disponível para download

O episódio pré-Revolução Americana da saga Assassin´s Creed, o Assassin´s Creed Liberation HD, já está disponível para download para PS3, Xbox 360 e PC.

Ubisoft remasterizou o jogo - que era exclusivo do PSVita -, agora apresentado em alta definição. A heróina do jogo é Aveline, a primeira protagonista mulher da franquia. O jogador precisa usar todas as suas habilidades, instinto e armas - incluindo machete, dardos de zarabatana envenenados, chicote e pistolas de duelo - para caçar e eliminar seus inimigos conforme se aventura que o levará das ruas lotadas de Nova Orleans, passando por pântanos de assombrações voodoo, às antigas ruínas Maias.

O game apresenta novas mecânicas de gameplay e novas missões e custa R$ 44,99.

Confira o trailer de lançamento de Assassin´s Creed Liberation HD