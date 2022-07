Assassin´s Creed IV, Rayman e Watch Dogs chegam em português

A Ubisoft Brasil divulgou, nesta quarta-feira, 31, que os games Rayman Legends, Assassin's Creed IV: Black Flag e Watch Dogs chegam ao País totalmente em português, com legendas e dublagem.

"Essa é uma conquista dos jogadores brasileiros e de todos aqueles que incentivam o mercado oficial de games no Brasil. Os resultados conquistados no ano passado justificaram esse investimento.", disse Bertrand Chaverot, diretor da Ubisoft para o Brasil e América Latina.

O game Rayman Legends vai ser o primeiro a chegar ao País, no dia 30 de agosto. O jogo mantém o estilo do antecessor, Rayman Origins, com novos personages, cenários e trilha sonora. O game

Já Assassin´s Creed IV: Black Flag chega no dia 1º de novembro e traz Edward Kenway como um corsário da Marinha Real que se transforma em um pirata após o fim da guerra entre os grandes impérios. Situado no início do século XVIII, o jogo apresenta alguns dos piratas mais famosos da história, como Barba Negra e Charles Vane, e coloca os jogadores em uma viagem pelas Índias Ocidentais durante o turbulento e violento período que depois ficaria conhecido como a Era de Ouro da Pirataria.

Watch Dogs, que foi um destaques da feira Electronic Entertainment Expo (E3), será lançado mundialmente no dia 22 de novembro. O protagonista é Aiden Pearce, um vigilande hacker, que consegue invadir Central de Sistemas Operacionais de Chicago (ctOS) e controlar os elementos da cidade.

Todos os jogos são para PS3, Xbox 360 e WiiU.

Confira os trailers dos jogos:

Assassin's Creed IV: Black Flags

Rayman Legends

Watch Dogs