Assassin´s Creed III vende 7 milhões de cópias em 1 mês

O sucesso do game Assassin´s Creed III não para. O jogo, lançado no dia 12 de novembro, já vendeu 7 milhões de cópias em um mês. Os números impressionam: os jogadores já acumularam mais de 82 séculos em tempo de jogo e afundaram mais de 230 milhões de navios. No modo multiplayer, foram iniciadas mais de 5 bilhões de sessões.

"Sabíamos que tínhamos algo especial nas mãos quando Assassin's Creed III foi lançado e estamos muito empolgados e orgulhosos de ver quantos fãs estão curtindo o mais novo episódio da franquia.", disse Tony Key, vice-presidente de vendas e marketing da Ubisoft.

Brasil - O jogo bateu o recorde de vendas entre todos os já lançados pela empresa no País, por isso, a empresa lançou o jogo traduzido para o português. "Disponibilizamos o DLC com a dublagem em português do Brasil e, com isso, temos certeza que vamos atingir um publico ainda maior", afirmou Bertrand Chaverot, diretor geral da Ubisoft no Brasil.