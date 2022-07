Assassin´s Creed III é lançado e já esgota em Salvador

Os fãs do game Assassin´s Creed III, lançado no último domingo, 11, no Brasil, já esgotaram a primeira leva que chegou a Salvador. A loja UZ Games, do Shopping Iguatemi, recebeu 70 jogos, 30 para quem comprou na pré-venda, e só deve receber a próxima remessa na próxima semana. "Fizemos uma ótima pré-venda. O jogo tem um apelo muito forte por ser uma sequência de um game de sucesso e vir todo em português", diz o gerente Daniel Menezes.

A Speed Tech do Salvador Shopping vai receber o game nesta terça-feira, 13, em virtude de um problema com o distribuidor, e a venda das peças já está garantida. "O game foi o mais procurado na pré-venda, ao lado de Fifa 13 e Call of Dutty Black Ops II", afirma Leandro Lima, gerente da loja. Assassin´s Creed III chega para Playstation 3 e Xbox 360 e custa R$ 179,90.

Expectativa - O vendedor Gildo Oliveira, 25 anos, já garantiu o dele na pré-venda. Fã da série, tem todos os games e já leu os livros baseados no jogo, a trilogia Assassin´s Creed: Irmandade, A Cruzada Secreta e Renascença. "Vai ser um dos melhores, porque a Revolução Americana transformou os Estados Unidos em um País independente, então as batalhas vão ser constantes. Esse jogo vai ser perfeito", empolga-se Gildo.

Já o gerente de uma locadora de filmes e games, Anderson Dias, 43 anos, acredita que Assassin´s Creed III levará o tradicional prêmio de jogo do ano. "É um dos mais esperados por mim e comprei para as duas plataformas (PS3 e Xbox360).", afirma.

O jogo - Após as aventuras anteriores passarem por Roma e Constatinopla, atual Istambul, Assassin´s Creed III se concentrará na Revolução Americana.

O jovem Desmond Miles, personagem da atualidade, volta a se conectar à Animus para viver o ancestral Connor Kenway, jovem mestiço que se torna assassino ao ter sua tribo atacada por colonos, e deve lutar contra os Templários. Desmond, no presente, e Connor, no passado, vão fazer de tudo para evitar a Catástrofe de Toba, erupção solar que vai varrer a vida na Terra.

Assim como nos games anteriores, o jogador vai interagir com figuras históricas, neste caso, com George Washington, Benjamin Franklin e Thomas Jefferson, e participar de eventos que marcaram os Estados Unidos, a exemplo do Grande Incêndio de Nova Iorque e o Inverno de Vale Forge. Além das lutas na floresta, o jogador poderá participar de batalhas navais nas águas dos Estados Unidos, uma novidade na série.

O Brasil também estará no jogo. Em uma missão, Desmond deve ir até um estádio no País para encontrar uma fonte de poder. A dublagem do game para o português sofreu um atraso e sairá em uma DLC gratuita.