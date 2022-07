Assassin´s Creed III bate recorde de pré-vendas

O game Assassin´s Creed III bateu o recorde do antecessor Assassins's Creed Revelations e se tornou o game mais vendido da produtora Ubisoft em pré-venda. Os números finais ainda não foram revelados.

No Brasil, a pré-venda começou em 21 de setembro e está superando as expectativas. "É a primeira vez que organizamos uma pré-venda como essa, em âmbito nacional, e estamos muito satisfeitos.", diz Bertrand Chaverot, diretor geral da Ubisoft no País. O game chega às lojas brasileiras no início de novembro em versões para Playstation 3 e Xbox 360, por R$ R$179,90. Quem comprar antecipadamente recebe a versão Signature Edition - que vem com o mapa single player "Mayan Ruins" e a arma "sawtooth sword" desbloqueada.

Nesse novo episódio, os jogadores vestirão as roupas de um novo herói, Connor, e viverão em meio à Revolução Americana, no final do século XVIII. Em batalhas imersivas, os Assassinos lutarão pela liberdade contra uma tirania.

Mesmo sem ter sido lançado, Assassin's Creed III já ganhou mais de 40 prêmios, entre eles o de melhor jogo de ação da E3 de 2012 pela revista Game Informer e pelo site IGN. O game é o novo capítulo da franquia Assassin's Creed, que já vendeu mais de 40 milhões de cópias em todo o mundo.