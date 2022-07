Áreas de pasto podem ser alugadas pela internet

Filho de um pecuarista de Anagé (a 560 km de Salvador), Matheus Ladeia sabe como as mudanças climáticas podem afetar esse negócio. Por isso, não foi difícil para o estudante de engenharia mecânica pensar em uma ideia de startup. Assim nasceu, há seis meses, a plataforma online Pastar, ideia inédita que otimiza a locação de pastagens.



"Meu pai perdeu R$ 200 mil com a morte de animais durante a seca e a principal causa disso foi a dificuldade de alimentar o gado, de encontrar pasto para alugar", lembra o rapaz.

Matheus, 20 anos, é aluno da Universidade Salvador (Unifacs). Ele desenvolveu a ideia em conjunto com o colega do curso de engenharia civil, Carlos Borges, 22 anos, e do estudante de ciências da computação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Caio Lima, 20 anos.



O uso do site (www.pastar.com.br) é gratuito e as partes só arcam com os custos contratuais da locação. Quem aluga pode fazer o pagamento no boleto ou no cartão de crédito em até 18 vezes, através do PagSeguro. O locador recebe o valor à vista. "Essa é uma outra novidade do site. Antes, quem alugava pagava à vista", diz Matheus.



Primeiro cliente do Pastar, o pecuarista de Itapetinga, Walter Amorim, acredita que o grande benefício do produto é quebrar a distância entre os interessados. "Fazíamos o contato no boca a boca, com gente da própria região. O site quebrou essa limitação geográfica e podemos negociar com outras regiões", elogia.



Devido à atenção que o projeto vem recebendo de alguns veículos da mídia nacional, Matheus diz que tem sido procurado também por pecuaristas de outros estados.

Mas ele conta que é através da venda de animais, que o site também intermedeia, que os sócios lucram. A empresa oferece ainda cupons de descontos em serviços veterinários e produtos agropecuários aos seus clientes.



Expansão



Em fase de desenvolvimento e com nenhuma ação de divulgação até o momento, o Pastar tem obtido uma média diária de 40 acessos. Matheus explica que o comportamento dos visitantes é diferente do que é habitual na internet. "Eles não acessam o site por mera curiosidade, vão interessados mesmo", ressalta. O próximo passo do trio baiano é lançar, até agosto, o aplicativo do Pastar, disponível na Google Play e Apple Store.



Os rapazes procuram, agora, um investidor que injete R$ 200 mil no negócio, o correspondente a 20% do valor da empresa. Matheus afirma que 80% disso será usado no marketing e na publicidade.

