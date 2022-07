AppMachine ajuda na criação de outros aplicativos

A holandesa AppMachine chega ao Brasil trazendo uma ferramenta para que o usuário crie os próprios aplicativos para smartphones. Adaptado para o País, o aplicativo é amigável com a baixa qualidade de internet que existe por aqui. Além disso o Brasil é o único local onde o usuário poderá parcelar o pagamento do plano.

"Sabemos que as pessoas gostam de parcelar as compras aqui, por isso trouxemos essa modalidade para cá", explicou o CEO da empresa, Siebrand Dijkstra, em entrevista ao IDGNow. O preço do pacote inicial, o Gorgeous, é US$ 500, que podem ser pagos em até 12 vezes de R$ 119.

O AppMachine apresenta outros tipos de pacotes. O designer oferece mais opções em relação ao Gorgeous, como layots mais refinados. Este plano vai custar aqui 12 vezes de 200 reais. Já o Developer possui ferramentas mais avançadas, com possibilidade de bloquear um conteúdo por meio da localização do usuáio, uso de QR Code ou pedido de senha. Este plano vai poder ser dividido, no Brasil, em 12 vezes de 269 reais.