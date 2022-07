Apple Watch é lançado e chega em abril por US$ 349

A Apple apresentou nesta segunda-feira, 9, os relógios inteligentes Apple Watch, que chegam ao mercado a partir de 24 de abril nos Estados Unidos, Austrália, Hong Kong, Canadá, Reino Unido, Japão, França, Alemanha e China. Os preços variam de US$ 349 (38 milímetros) e US$ 399 (42 milímetros). A marca ainda vai lançar uma versão em ouro que vai custar US$ 10 mil.

"Apple Watch permite que você se comunique da forma mais imediata e íntima que já existiu", disse Tim Cook, diretor-executivo da Apple, durante a apresentação. O relógio vai permitir atender ligações, receber notificações de email e outros aplicativos, notícias, os assuntos mais comentados do Twitter e terá interação com o Facebook.

O relógio inteligente também servirá como uma carteira virtual. Basta cadastrar um cartão de crédito e utilizar um duplo toque no botão para pagar uma fatura. O vendedor então vai aproximar uma máquina do relógio e emitir um barulho, completando a transação.

Segundo a Apple, a autonomia da bateria é de 18 horas.