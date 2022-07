Apple vende 9 milhões de iPhones em três dias

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 23, a venda recorde de nove milhões de iPhones nos três dias posteriores ao lançamento de duas novas versões do smartphone.

"Este é o melhor lançamento do iPhone até agora - mais de nove milhões de novos iPhones - novo recorde de vendas em um fim de semana", afirma o diretor executivo da Apple, Tim Cook, em um comunicado. "A demanda pelos novos iPhones tem sido incrível", destacou.

A Apple destacou que a demanda superou a oferta de novos aparelhos e que alguns clientes terão que esperar os novos iPhones. "Vendemos o lote inicial do iPhone 5S, mas as lojas continuam recebendo novos lotes", disse Cook.

A Apple iniciou na sexta-feira a venda do iPhone 5S, a versão mais cara, e do iPhone 5C, a versão mais barata, o que gerou filas em várias cidades do mundo, de Sydney a Tóquio, de Paris a Nova York.

Os novos aparelhos já estão à venda nos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália, Canadá, China, França, Alemanha, Hong Kong, Japão, Porto Rico e Cingapura. A Apple anunciou ainda que mais de 200 milhões de seus smartphones e tablets usam agora o sistema operacional iOS 7, nova versão do software.

O novo sistema operacional tem um aspecto mais sólido e inclui o uso gratuito do iTunes Radio lançado pela Apple. As vendas superaram as previsões dos analistas, que projetavam seis milhões de aparelhos comercializados. A boa notícia permite que o grupo seja mais otimista sobre os resultados do atual trimestre.

Em um documento publicado no site do SEC, organismo que supervisiona a Bolsa americana, a Apple calcula agora um volume de negócios "próximo do limite superior da faixa de 34 a 37 bilhões de dólares" que havia previsto inicialmente. O lucro líquido do grupo, calculado entre 36% e 37%, também deve aproximar-se do teto.

O modelo anterior, o iPhone 5, registrou a venda de cinco milhões de aparelhos em três dias, mas não foi lançado inicialmente no importante mercado chinês.