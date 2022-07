Apple tira do ar atualização do sistema IOS 8 após falhas

A Apple retirou do ar uma atualização do iOS 8, seu mais novo sistema operacional, após informações de falhas no serviço de celular.

"Recebemos informações de uma questão com a atualização iOS 8.0.1. Estamos investigando...nesse meio tempo, retiramos do ar a atualização IOS 8.0.1", disse Trudy Miller, porta-voz da Apple.

Usuários publicaram reclamações na rede social Twitter. Clientes disseram que a leitura de digitais também não estava funcionando após a atualização.