Apple tem venda recorde na China com 2 milhões de iPhones 5

A Apple vendeu mais de 2 milhões de unidades do iPhone 5 na China nos três primeiros dias de vendas no país, a melhor estreia que o smartphone já teve no mercado chinês.

Mas o lançamento altamente esperado na China, segundo maior mercado da Apple, não aliviou as preocupações quanto à concorrência mais acirrada em smartphones, que tem levado à queda no preço das ações da empresa de tecnologia com maior valor de mercado.

As ações da Apple caíram 3,8% na sexta-feira (14), para U$ 509,79, após a estreia do iPhone 5 na China.

Em setembro, a companhia lançou o novo modelo do iPhone nos Estados Unidos e em 30 outros países, com vendas de mais de 5 milhões de unidades nos três primeiros dias no mercado.

"A resposta dos consumidores para o iPhone 5 na China tem sido inacreditável, estabelecendo um novo recorde com o melhor primeiro fim de semana de vendas já registrado na China", afirmou o presidente-executivo da Apple, Tim Cook.

Esta foi a primeira vez que a empresa divulgou dados de vendas na China para o iPhone.