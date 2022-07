Apple substitui baterias do iPhone 5

A norte-americana Apple anunciou a substituição, de forma gratuita, a bateria de iPhones 5 que descarregam muito rápido. Parte dos smartphones vendidos entre setembro de 2002 e janeiro do ano passado veio com um defeito na bateria, que a faz encerrar sua vida útil mais cedo ou exige que seja carregada com mais frequência. Donos do iPhone 5 poderão inserir o número de série de seus aparelhos no site da Apple para verificar se estão aptos ou não a fazer a troca. A substituição está disponível nos Estados Unidos e na China desde o último dia 22. No restante dos países, a troca começa na próxima sexta-feira, 29. O iPhone 5 deixou de ser vendido em setembro do ano passado, quando foi substituído pelo iPhone 5c e pelo

iPhone 5s

